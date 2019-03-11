Испанцы не нашли криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного в смерти российского медиаменеджера Игоря Малашенко, тело которого было найдено в Испании.

Об этом РБК рассказала Нина Костикова - родственница вдовы Малашенко Божены Рынской. «Результаты полной экспертизы получены, они подтверждают результаты короткой экспертизы. Это был суицид», — сказала она.

Ранее испанские власти отказались перевозить тело Малашенко в Россию до получения результатов экспертизы, которые бы опровергли криминальную версию.