Испанцы хотят наладить производство консервов в Ростовской области

Испанский производитель консервов Riberebro обдумывает варианты выхода на российский рынок. Для этого на территории страны может быть организовано производство овощных консервов. Завод может расположиться в Ростовской области.
"Представителей Riberebro впечатлила динамика развития донского АПК. Компания заявила, что производители продуктов питания должны внимательнее посмотреть на потенциал Ростовской области", - сообщили в Агенстве инвестиционного развития Ростовской области.
Кроме того, Riberebro хочет наладить в Ростовской области производство грибов.Темы: Русская Испания Бизнес