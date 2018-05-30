Международного инвестора Уильяма Браудера задержали в Испании по запросу России. Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, напоминает РИА Новости. В 2013 году российский суд заочно осудил его на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Он попросил защиту не участвовать в слушаниях по новому делу, поэтому в суде присутствовали адвокаты по назначению.

Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента.

По словам его защиты, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций "Газпрома".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале прошлого года Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам либо с момента их фактического задержания в России.

Их объявили в международный розыск. Известно, что Черкасов и Браудер проживают в Лондоне.