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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Институту русского языка имени Пушкина в Барселоне исполнилось 25 лет

          Институту русского языка имени Пушкина в Барселоне исполнилось 25 лет

          17:28 02.06.2017

          Институт русского языка имени А.С. Пушкина в Барселоне отмечает 25 лет со дня создания. 1 и 2 июня в Университете Барселоны эксперты и преподаватели университетов, ведущих обучение русскому языку в Испании, России и странах Европы, обсуждали актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного на международной научно-методической конференции.

          "Один из крупнейших русских культурно-образовательных центров на территории Испании Институт русского языка им. А.С. Пушкина известен в Барселоне всем, кто говорит на русском языке: будь то испанские семьи, усыновившие детей из России, семьи русских эмигрантов, переехавшие жить и работать в Испанию, студенты, изучающие русский язык в университете, или коммерческие компании, имеющие деловые связи с Россией", - отмечает пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

          «Ежегодно в Институте обучается около 300 студентов, - говорит директор Института в Барселоне Владимир Гусев. - Большую часть наших студентов составляют  представители бизнес-структур,  работники сферы туризма, преподаватели, переводчики, студенты, русскоязычные дети».

          Эксперты в области русского языка как иностранного из Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Россия), Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова, учебно-издательского центра «Златоуст» (Санкт-Петербург, Россия) и преподаватели вузов Европы прочтут лекции по актуальным проблемам методики преподавания русского языка как иностранного и представят современную методическую и учебную литературу по русскому языку как иностранному. В числе приглашенных экспертов - ректор Института Пушкина, Москва, Маргарита Русецкая и президент, основатель института Виталий Костомаров.

          «Сегодняшнее событие - большой повод поздравить  всех людей, находящихся здесь и занимающихся русским языком, - обратился с приветственными словами к участникам конференции профессор русского языка Университета Барселоны Марк Руис Соррилья Крузате. - Хочу отметить, что в течение двух дней на конференции выступят эксперты высокого уровня, среди участников с нами сегодня - основатель московского Института русского языка им. А.С. Пушкина - академик Костомаров». 

          «Это не первый юбилей, который мы отмечаем вместе с Институтом в Барселоне», - рассказала Маргарита Русецкая.  – Мы активно развиваем сотрудничество. Так, в декабре 2016  года мы подписали соглашение об открытии на базе Института в Барселоне Центра партнерской сети «Институт Пушкина» в рамках программы Министерства образования и науки России». Сегодня в партнерскую сеть входят более 30 вузов, центров дополнительного образования и школ в Европе, Азии и США.

          «Создание Центра «Институт Пушкина» открыло широкие возможности для проведения сертификационного тестирования по русскому языку – студентов  и детей-билингвов, а также проведения методических семинаров и конференций», - отмечает Владимир Гусев.

          На конференции Маргарита Русецкая рассказала о новых возможностях обучения русскому языку, в том числе предлагаемых Институтом Пушкина очных и дистанционных программах. Она представила возможности сетевого сотрудничества в рамках партнерской сети «Институт Пушкина», предложила вузовскому и профессиональному сообществу русистов максимально широко использовать ресурсы портала «Образование на русском» и языковой школы Института Пушкина.

          О существующих в стилистике современного русского языка проблемах рассказал президент Института Пушкина Виталий Костомаров: «Те учебники и работы по стилистике, которыми мы сейчас руководствуемся, явно несколько отстают от жизни. Меняется характер нашего общения, и это сказывается в языке. Одна из тайн, которую хочется понять – каким образом язык, не меняясь в принципе, может обслуживать разные слои словоупотребления. Думаю, что ответ на этот вопрос лежит в корпусной лингвистике, нахождении очень большого количества материала, который может выявить тонкости, незаметные для нашего привычного обращения к печатным текстам, из которых мы получаем язык, его описание, грамматику и словарь. Все-таки первоначально язык существует как звуковое средство общения, и, сосредоточившись на письменных источниках, мы очень многое теряем, что по-настоящему входит в состав нашего общения».

          Юбиленая конференция прошла при поддержке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Российского фонда фундаментальных исследований, Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, учебно - издательского Центра «Златоуст», Дома России в Барселоне.

          Деятельность Института русского языка им. А.С. Пушкина в Барселоне осуществляется при поддержке Посольства Российской Федерации в Испании и Генерального консульства в Барселоне.  

          Темы: Русская Испания  Барселона Культура

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