Ибицу продвигают на российском туристическом рынке

В Москве состоялось мероприятие, посвящённое туризму на острове Ибица. Совет Ибицы провёл его с целью продвижения острова как туристического направления среди россиян.

В 2017 году Испанию посетило 1,1 млн российских туристов, на 14% больше чем годом ранее. По оценкам Turespaña, в нынешнем году рост туристического потока из России составит 10-15%. Такие данные представил директор офиса Turespaña в Москве Луис Бовес на мероприятии, в котором принял участие председатель Совета Ибицы Висент Торрес и другие представители туристического сектора острова. Как отметил Торрес, Ибица – одно из главных испанских направлений, которые борются за российский рынок.

На мероприятии, где присутствовали 65 турагентов и 22 журналиста, Совет Ибицы представил промо-материалы об острове.

Этим летом Москву и Ибицу вновь соединит прямой рейс, который третий год подряд выполняет авиакомпания S7. С 3 июня по 12 октября авиалиния будет совершать рейсы по пятницам и воскресеньям.