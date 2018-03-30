Губернатор Краснодарского края и посол Испании обсудили бизнес-перспективы регионов

В четверг в Москве прошла встреча Кондратьева и посла Испании в России Игнасио Ибаньеса.

"Что касается сотрудничества, в первую очередь, бизнеса Испании и Краснодарского края, для нас приоритетно виноградарство и виноделие, потому что сегодня одни из лидеров в мире – испанские виноделы. И нам сегодня очень важно, чтобы бизнес нашего региона, который занимается виноградарством и виноделием, при вашей поддержке встретился с бизнесом Испании, который занимается этим направлением", — цитирует Кондратьева агентство РИА Новости.

Он добавил, что Испания также славится овощеводством, выращиванием фруктов и производством животноводческой продукции, отметив, что это роднит Испанию с Краснодарским краем.

"Думаю, что надо постараться сделать встречу бизнеса Испании и Краснодарского края на территории Краснодарского края, и они сами друг другу подробно расскажут, в том числе, и о взаимных интересах, перспективах совместного сотрудничества", — предложил губернатор.

Я прошу вас предложить дату для возможного визита, который мы сможем утвердить со своей стороны. Вы упомянули различные отрасли промышленности, говорили о виноградорстве, производстве вин, пищевой промышленности. Думаю, что в этом контексте не стоит выпускать из виду такую важную отрасль как туризм", — ответил посол.

По его словам, испанцы активно путешествуют по миру. "В этом году увеличивается число испанцев, которые выберут в качестве страны для проведения свободного времени Россию. В настоящий момент такие туристы направляются в крупные города – Москву и Санкт-Петербург. К сожалению, пока до Краснодара они не доезжают. Я уверен, что футбол станет таким магнитом, который сможет притянуть туристов и в ваш регион", — сказал посол.