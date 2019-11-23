Главы МИД Испании и России встретились в Японии

Министр иностранных дел Росиии Сергей Лавров встретился с испанским коллегой и кандидатом на пост главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
Как сообщает РИА Новости, состав новой Еврокомиссии планируют утвердить на следующей неделе, в этом случае ее члены приступят к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.
По данным российского МИДа, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества РФ и Испании в различных областях. Кроме того, были затронуты отельные аспекты отношений между Россией и ЕС, а также ряд актуальных международных проблем.Темы: Русская Испания Политика