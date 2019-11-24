Главы МИД Испании и РФ ничего не знают о «российском следе» в Каталонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его испанский коллега Жозеп Боррель утверждают, что им ничего не известно о расследовании предполагаемого «русского следа» в Каталонии, помимо информации, полученной из прессы.
Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.
"У меня нет другой информации, кроме как из прессы, министр (Лавров - ред.) мне сказал, что также ничего не знал", - заявил Боррель агентству Efe.
"Я также мало что мог рассказать, поскольку у меня только новости, которые появляются в средствах массовой информации о судебных разбирательствах, которые, предположительно, являются секретными, но которые мы получаем по радио и телевидению", - добавил и.о. испанского министра.
"Я также мало что мог рассказать, поскольку у меня только новости, которые появляются в средствах массовой информации о судебных разбирательствах, которые, предположительно, являются секретными, но которые мы получаем по радио и телевидению", - добавил и.о. испанского министра.
Источник: РИА НовостиТемы: Русская Испания Политика