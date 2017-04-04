Геннадий Онищенко предложил объявить Испанию "нежелательной страной"

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на скандал, который разразился в Мадриде, где группе русских женщин отказали в обслуживании в ресторане.

"Я считаю, что нашему МИДу нужно "зубы показывать" в таких случаях, а Ростуризму выступить с нотой и сделать определенные рекомендации людям, которые посещают Испанию. В Испании в туристической и ресторанной сферах люди живут на наши деньги и на нашей беспечности. Взять и объявить эту страну нежелательной – вот сделает Ростуризм такое, и пусть тогда почешется испанский посол. Страна, где нет адекватного отношения к нашим людям, которые везут туда деньги, объявляется нежелательной. Если Ростуризм этого не сделает, то грош ему цена", - прокомментировал Онищенко эту ситуацию изданию Nation News.

Как сообщалось ранее, живущая в Испании русская журналистка Анастасия Самоторова рассказала, что мадридский ресторан Sagardi отказался обслуживать русскоязычных посетителей из-за их национальности.