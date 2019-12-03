Генконсульство раскрыло личность убитой в Испании россиянки

Генконсульство РФ в Барселоне подтвердило, что в испанском городе Прат-де-Льобрегат была убита россиянка, и назвало ее имя.
Как сообщалось ранее, в убийстве подозревается 44-летний испанец, поддерживавший близкие отношения с женщиной. Он сам пришел в полицию с повинной.
"Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области", - сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
По официальной информации, полученной генконсульством из главного управления полиции Каталонии, тело убитой со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где проживала жертва.
"Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат. Ведется следствие", - отметили в дипмиссии.Темы: Русская Испания