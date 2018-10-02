Фридман увеличил свою долю в испанской компании Dia

По данным Национальной комиссии по фондовому рынку, компания LetterOne, которая является главным акционером Dia, приобрела дополнительно 4% акций. Доля прямого участия группы L1 в капитале сети супермаркетов достигла 15%, а косвенного – 14%.

Таким образом, LetterOne приближается к отметке в 30%, после которой может последовать предложение о поглощении компании Dia, слухи о котором ходят на протяжении последних месяцев.

Капитализация сети Dia сократилась на 2/3 по сравнению с максимальными показателями, которые были достигнуты в 2015. В прошлом месяце был назначен новый управляющий, а также компания объявила о запуске нового стратегического плана. На фоне этих известий акции Dia выросли на 1,3% до 2 евро за штуку.

В июле L1 приобрела 3% капитала Dia за 97 млн евро и 7% в виде опциона на 226 млн евро.

LetterOne была создана в 2013 году как международная инвестиционная компания, специализирующаяся на энергетическом секторе, розничной торговле, здравоохранении, телекоммуникациях и технологиях.