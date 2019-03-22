Фридман собирается восстановить испанскую сеть супермаркетов Dia

Компания L1 Retail видит потенциал в дальнейшем расширении сети супермаркетов Dia и призывает открывать новые магазины по всей Испании. L1 входит в состав группы LetterOne, которая контролируется российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Ей принадлежит 29% акций Dia.
Предложения компании Фридмана по восстановлению торговой сети включают сокращение скидочных акций, улучшение соотношения цена-качество и создание собственной марки продуктов. План также предусматривает повышение плотности продаж с целью увеличения прибыли. Эксперты считают, что необходимо провести переоценку недвижимых активов компании, уделяя особое внимание расположению магазинов, параллельно увеличивая их число. В L1 уверены, что следует использовать фактор близости магазинов сети, чтобы стимулировать продажи и регулярные визиты покупателей.
План предполагает пересмотр линейки сухой продукции, создание собственной марки высокого качества, выход на лидирующие позиции по продажам свежих продуктов, а также оптимизацию формата торговли, используя подход 360º. Кроме того, L1 предлагает отказаться от политики высоких и низких цен и исходить из соотношения цена-качество.
Компания намерена изменить стратегию проведения акций, чтобы гарантировать адекватный уровень скидок, который повысил бы лояльность клиентов.
При внедрении плана эксперты L1 обещают улучшения для Dia по показателю доналоговой прибыли (Ebitda), начиная с 2020 года.Темы: Русская Испания Бизнес