Фридман прибыл на допрос в Испанию

Российский предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом сообщают российские информагентства.
Испанская прокуратура намерена допросить Фридмана в качестве подозреваемого в умышленном банкротстве Zed WorldWide. По версии прокурора, предприниматель повлиял на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности Zed WorldWide.Темы: Русская Испания