Российский миллиардер Михаил Фридман остался в статусе обвиняемого по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, однако сторона обвинения не стала просить о каких-либо ограничительных мерах для него. В понедельник Фридман дал показания в Национальном суде Испании. Об этом заявил прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания, длившегося три часа.
Сам Фридман не стал давать комментарии прессе, а в ходе заседания, по словам Гринды, отверг все выдвинутые против него обвинения. Бизнесмен ответил на вопросы как прокуратуры, так и адвоката. Как говорится в заявлении его представителей, которое есть в распоряжении РИА Новости, Фридман сообщил, что "всегда был намерен сотрудничать с испанскими судебными властями" и "никоим образом не связан с этим делом".
"Фридман заявил, что были использованы фальшивые документы, предоставленные господином Перес-Долсетом [глава обанкротившейся Zed WorldWide], чтобы незаконно вовлечь его в факты, в которых он не участвовал", - говорится в документе.
В ходе заседания бизнесмен заверил, что к банкротству Zed "причастны только управляющие из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств", он "не был связан с управлением Zed", а "LetterOne [инвестиционный бизнес Фридмана] не делала предложения о покупке Zed".
При этом представители Фридмана заявляют, что Перес-Долсет добивался, чтобы LetterOne сделала предложение о приобретении, однако компания не проявила интереса к этой сделке.
"Фридман не ответил на попытки господина Перес-Долсета вовлечь его в какое-либо дело, связанное с Zed", - говорится в заявлении.
Представители Фридмана напомнили, что он не является ни акционером, ни инвестором Zed, а также что все заявления Долсета "не подтверждаются доказательствами".
Слушание по делу Фридмана до этого переносились дважды. Защита просила опросить бизнесмена по видеосвязи, однако судья постановил, что он должен явиться лично.Темы: Русская Испания