Фридман остался в статусе обвиняемого по делу о банкротстве испанской компании

Российский миллиардер Михаил Фридман остался в статусе обвиняемого по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, однако сторона обвинения не стала просить о каких-либо ограничительных мерах для него. В понедельник Фридман дал показания в Национальном суде Испании. Об этом заявил прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания, длившегося три часа.