Фестиваль русского кино в Марбелье объявляет сбор средств на лечение

С 5 по 10 марта 2018 года при поддержке Посольства России, Министерства культуры и Госфильмофонда России в Марбелье пройдёт шестой фестиваль русского кино. Организаторами этого праздника кино все эти годы является русская радиостанция РусРадиоМарбелья (RusRadioMarbella).

Директор фестиваля Ирина Нефёдова рассказывает: «У фестиваля много целей: поделиться с испанцами лучшим из российской кино-культуры, рассказать через кино о стране и о людях, обязательно на большом экране и в отличном качестве. Мы гордимся нашими фильмами, нам не стыдно показывать их вам, нашим зрителям, и мы очень рады тому, что вас у нас становится все больше из года в год. Ещё одна цель – использовать наш фестиваль как платформу для созидания и благотворительности. Каждый год мы работаем с благотворительными фондами и за 6 лет нам удалось собрать значительные средства, которые пошли на лечение и реабилитацию нуждающихся, а также на развитие других программ, которые позволяют спасать Жизнь».

Мария Уибберли добавляет: «В 2015 году наша соотечественница Анастасия Красникова стала лицом фестиваля MIRFF-2015, в рамках которого собирались средства на лечение ребёнка, больного раком. Теперь помощь нужна самой Анастасии, которой был поставлен тяжёлый диагноз – рак. Совместно с фондом «Голубь Мира» MIRFF-2018 объявляет сбор средств для Анастасии на операцию и реабилитацию.

Фонд был создан совсем недавно, его учредители – семейная пара Лео Райникайнен, известный финский бизнесмен и его супруга и партнёр Веера Райникайнен. Просто однажды Лео нашёл на дороге раненого умирающего голубя и не смог пройти мимо, принёс его домой и выходил. Даже ветеринары не верили в то, что у голубя есть шанс. «Голубь Мира» - это непрерывная цепочка добра. Фонд занимается благими делами: спасает неблагополучные семьи, собирает средства на лечение, помогает детям обрести семью.

В планах фонда строительство Центра Помощи в Санкт Петербурге и открытие филиалов фонда в Испании.

Совместно с фондом «Голубь Мира» MIRFF-2018 объявляет сбор средств для Анастасии Красниковой.

Благодарим вас за помощь!

Счёт для перечислений Anastasia Krasnikovа ES54 2100 2528 9101 1041 2080