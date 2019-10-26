Ежегодно Тенерифе принимает 80 тысяч туристов из России

"Обычно турпоток из России на Тенерифе составляет 79-80 тыс. человек в год, это 1,3% от общего числа иностранцев. Это стабильный рынок, число туристов не меняется уже несколько лет. Как правило, россияне отказываются от отдыха, потому что считают направление слишком дорогим. Но это не совсем так, поскольку у нас есть гостиницы на любой кошелек", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" представитель офиса по туризму Тенерифе Нурия Лоренцо Гутьеррес.

По ее словам, Тенерифе чаще всего посещают туристы из других регионов Испании (45,6%), а также Великобритании (27%), Германии (7,8%), Бельгии (2,8%), Нидерландов (2,3%) и Италии (2,2%). "Учитывая ситуацию с банкротством британского туроператора Thomas Cook, мы переориентировались на другие иностранные рынки, поэтому на индустрии туризма острова эта ситуация не отразилась", — добавила Гутьеррес.