Евросоюз продлил санкции для 150 россиян и украинцев

Евросоюз в понедельник продлил еще на полгода санкции в отношении 150 граждан России и Украины и 37 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Черный список сократился из-за смерти двух человек.