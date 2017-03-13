Евросоюз продлил санкции для 150 россиян и украинцев

Евросоюз в понедельник продлил еще на полгода санкции в отношении 150 граждан России и Украины и 37 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Черный список сократился из-за смерти двух человек.
В черный список физических лиц входят 150 чиновников, политиков, военнослужащих, предпринимателей. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, банковские счета заморожены.
Санкции продлены с формулировкой "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Темы: Русская Испания Политика В мире