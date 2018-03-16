Две трети российских туристов в Испании выбирают Каталонию

Туризм в Каталонии восстанавливается после кризиса быстрее, чем в других автономных областях Испании. Среди россиян, путешествующих в Испанию, именно этот регион пользуется наибольшей популярностью. На Каталонию приходится почти две трети туристов из России.

Как сообщают в Дирекции по туризму каталонского правительства, Каталонию выбирает 61% российских туристов. За последний год туристический поток из России в Каталонию вырос на 24,4%, а по Испании в целом этот показатель составил 14%.

В период политической нестабильности в конце прошлого года в Каталонии наблюдалось сокращение турпотока, однако с начала 2018 ситуация в туризме нормализовалась.

Раннее бронирование на 2018 год выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, что особенно заметно в Барселоне, на побережьях Коста-Брава и Коста-Дорада.

В прошлом году российские туристы потратили в Испании более 1,1 млрд евро, на 15,5% больше, чем в 2016 году.