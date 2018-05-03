Друзья погибшего в Барселоне русского роллера просят о помощи

По словам друзей роллера, он ехал по улице с большим уклоном и потерял контроль над скоростью. К тому моменту, когда на место происшествия прибыла скорая помощь, молодой человек уже скончался.

Сергеев приехал в Испанию из Астрахани, где у него осталась мать. В Барселоне он работал в ресторане. Каких-либо родственников в каталонской столице у него не было. Друзья молодого человека организовали сбор денег на портале GoFundMe, чтобы помочь матери погибшего приехать в Испанию и организовать похороны.