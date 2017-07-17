"Дом России" в Барселоне проведёт семинар о медицине в Испании

Благотворительный фонд «Дом России в Барселоне» совместно с «Русским журналом» и компанией Miratex Media открывают информационно-координационную программу по адаптации соотечественников в Испании и приглашают всех, кому дорого здоровье, время и деньги, посетить первый семинар этой программы «Будь здоров!», который посвящён вопросам организации качественного медицинского обслуживания в Каталонии. Семинар пройдет 26 июля в "Доме России" в Барселоне.

Русскоязычные врачи и медицинские работники, практикующие в клиниках Каталонии, а также представители ведущих компаний медицинского страхования, превентивной медицины и косметологических клиник подробно расскажут об актуальных аспектах испанской медицины, которые необходимо знать как постоянно проживающим, так и недавно прибывшим на ПМЖ в Испанию.

В своих выступлениях спикеры затронут такие темы, как статистика и профилактика, современные методики лечения типичных для Испании заболеваний, а также проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются переехавшие в эту страну русскоязычные граждане.

"Лицензированные специалисты предостерегут вас от ошибок в вопросах организации действенной первой медицинской помощи, выбора переводчика, медицинского заведения, страховой компании. По итогам работы семинара вы сможете разбираться в специфике медицинских услуг в Каталонии, задать волнующие вас вопросы и записаться на консультацию к любому из присутствующих докторов", - говорится в сообщении организаторов.

В работе семинара принимают участие:

Практикующий врач-терапевт и основатель частной клиники; Практикующий детский психолог; Врач-стоматолог, основатель частной стоматологической клиники; Ведущий менеджер медицинской страховой компании; Специалист по вопросам превентивной медицины; Врач-косметолог.

После основной части семинара всех участников ждет дегустационный коктейль, сопровождаемый оригинальной музыкальной программой и презентацией продукции косметологических фирм. Во время коктейля будет проведена благотворительная лотерея с розыгрышем ценных призов и подарков от спонсоров и партнеров мероприятия.

Адрес: Barcelona, С/ Josep Anselm Clave, 31, Palacio del Marques de Alfarras, “Casa de Rusia en Barcelona”. Начало в 17:00.

Вход свободный. По спискам. Подтвердить участие можно по электронной почте info@revistarusa.net

Стоимость ваучера для участия в благотворительной лотерее - 45 евро. Часть вырученных средств будет направлена на формирование благотворительного фонда Дома России и впоследствии распределена в благотворительных целях. Ваучеры на участие в лотерее можно приобрести на сайте http://bilet.miratexmedia.com/