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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Директор Русского музея в Малаге: "Нам хотелось бы внести лепту в изменение имиджа России"

          Директор Русского музея в Малаге: "Нам хотелось бы внести лепту в изменение имиджа России"

          10:06 02.08.2017

          Директор Русского музея в Малаге Хосе Мария Луна Агилар рассказал The Art Newspaper Russia о новых проектах и главных задачах филиала.

          По его словам, задача Русского музея в Малаге -  "участвовать в повышении культурной привлекательности города, ориентируясь на международную публику, но и не забывая о местных жителях". "К слову, район Малаги, где находится филиал Русского музея, называется Уэлин — так вот теперь его прозвали Уэлинград. Мы работаем не только с выставками русского искусства, но подключаем и музыку, театр, литературу, для того чтобы наши посетители как можно больше узнали о выдающемся вкладе русского мира в мировую культуру", - цитирует The Art Newspaper Russia директора музея.

          "Нам хотелось бы внести свою лепту в изменение имиджа России и русских, который долгое время доходил до нас в искаженном виде. Работа с российскими коллегами помогает нам избавиться от существовавшей ранее предубежденности, а также повышает известность русских художников, музыкантов и писателей. Наши посетители ближе знакомятся с русской историей, порой так похожей на историю испанского народа", - заявил собеседник издания.

          Говоря о ближайших планах, Луна Агилар подчеркнул, что сейчас важнее всего работа над улучшением выставочных залов. "Мы готовим новый дизайн помещений «Виртуального Русского музея» на втором этаже нашего здания. Для нас это крайне важный проект, связывающий Малагу и Санкт-Петербург. Мы планируем увеличить количество мастер-классов и расширить работу с ауди­торией, чтобы охватить всех посетителей, не забывая и о русской диаспоре южного побережья Испании. Сейчас мы обсуждаем выставки 2018 года, среди которых будут «Искусство эпохи революции», «Соцреализм», а также большая ретроспектива одного из русских художников с мировым именем", - рассказал он.

          Темы: Русская Испания  Малага Культура

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