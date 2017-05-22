Десять россиян получили титулы дам и рыцарей испанского вина

Испания отметила труд россиян, вносящих весомый вклад в продвижение испанского вина в своей стране, сообщают информационные агентства. Им были присвоены звания "дам и рыцарей испанского вина".

"Эта премия преследует три основные задачи: отметить деятельность ее обладателей в сфере продвижения вина, поблагодарить их за этот труд и призвать к дальнейшей работе на пути к превращению в лучших послов испанского вина в России", - отметил посол Игнасио Ибаньес в ходе церемонии вручения отличительных знаков. Дипломат отметил, что лауреаты "вносят значительный вклад в продвижение качественной продукции", и напомнил о лидерстве Испании с точки зрения объема поставок на российский рынок. "Мы не только делаем хорошее вино, но и продаем его по хорошей цене, и их соотношение является одной из основных наших характеристик на мировом рынке", подчеркнул Ибаньес.

Орден рыцарей испанского вина был создан в России в прошлом году по подобию того, что уже существовал в Лондоне с 1984 года. Вторая по счету церемония присвоения этих званий прошла с участием Мигеля Торреса, президента компании Bodegas Torres и одного из самых видных деятелей сферы испанского виноделия за последние 50 лет. 74-летний Торрес на чистейшем русском поздравил лауретов премии в ходе ужина, меню которого разработал испанец Анхель Паскуаль, шеф-повар ресторана "Север-Юг", отмеченного двумя звездами Michelin.

Глава объединения Wines of Spain ("Вина Испании") при Испанском институте внешней торговли (ICEX) Давид Фейхоо особо отметил ценность и важность вклада шести новых рыцарей и четырех дам, получивших соответствующие медали и дипломы.

Одним из лауреатов этого года стал ресторатор Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, председатель холдинга "Росинтер", в состав которого входит более 200 заведений по всей России. Помимо него, медали получил импортер Дмитрий Журкин, журналистка Анна Кукулина, посол бренда Torres в Испании Мирейя Прим, импортер Ирина Бессуднова, преподаватель школ сомелье Вячеслав Лапшин, владелец лучшего в России винного бутика Рафаэль Сафарян, коммерческий директор компании OKB Екатерина Козлакова, генеральный директор компании "Форт" Михаил Бодунин, а также категорийный менеджер компании "Марин-Экспресс" Юрий Кузнецов.