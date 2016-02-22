Чемпион РФ по битбоксу выступит на фестивале русского кино в Марбелье

Российский битбоксер, музыкант, вокалист Вахтанг Каландадзе, известный под псевдонимом Вахтанг, станет музыкальным гостем Четвёртого Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье (MIRFF 2016), который пройдёт с 6 по 12 марта. Организаторы фестиваля готовят много сюрпризов, в том числе и по части музыкального оформления Церемоний открытия и награждения.

Для тех, кто не знаком с жанром битбокса, будет интересно узнать, что Вахтанг во время своих выступлений для создания ритмов, базовых линий и вокальных инструментов использует возможности своего голоса, дополнительно использует семплер и эффект процессор.

В 2009 году уроженец Тбилиси, сын музыканта, выпускник Гнесинки, принял участие в чемпионате мира по битбоксу, где занял второе место. Вахтанг активно продвигает битбокс в России и является восьмикратным чемпионом по битбоксу. В июле 2012 года в Лужниках Вахтангом был организован чемпионат России по битбоксу, который собрал более 30 участников со всей России и рекордное число зрителей. Осень 2012 года началась с создания Федерации Битбокса, в которой Вахтанг является президентом.

В 2013 году Вахтанг стал лауреатом Премии Муз-ТВ 2013, а в 2015-м - лауреатом Премии “Золотой граммофон”.

“Не будем раскрывать интригу, лишь скажем о том, что для выступления на Церемонии Открытия Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье, которое состоится 6 марта в Конгресс-холле Марбельи (Palacio de Congresos Marbella) Вахтанг готовит для всех сюрприз”, - рассказали организаторы кинофестиваля.