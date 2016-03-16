Чайка: Россия не выдаст Испании депутата Резника

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил агентству «Интерфакс», что Москва не намерена выдавать испанским властям депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Владислава Резника. Ранее Испания объявила Резника в международный розыск по линии «Интерпола».

Как сообщалось ранее, в Испании считают, что Резник причастен к деятельности группировки Геннадия Петрова, которого в Испании считают одним из руководителей «русской мафии», занимавшейся отмыванием преступных денег на территории страны. Резник должен был явиться на допрос в январе, однако не прилетел в Испанию.