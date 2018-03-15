Более 1200 россиян в Испании проголосовали на президентских выборах досрочно

По данным посольства России в Испании, 1288 человек приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России в восьми испанских городах.

4 марта досрочное голосование прошло в Леоне и Аликанте, 10 марта – в Малаге, 11 марта – в Валенсии, Марбелье, Пальме, Сан-Себастьяне и Альмерии.

17 марта досрочное голосование будет организовано в Виго. В день выборов, 18 марта, откроются избирательные участки в Мадриде, Барселоне, Адехе, Севилье и Сарагосе. Также впервые появится участок для голосования в Андорре, где проживает около 500 российских граждан. До этого, чтобы проголосовать россиянам приходилось ехать из Андорры в Барселону.

Как сообщил посол России в Испании Юрий Корчагин, досрочное голосование в Испании проходит в «дружелюбной и позитивной» обстановке. По его словам, россияне приходят на выборы семьями в хорошем настроении. Дипломат также добавил, что на избирательных участках в Испании будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, за что он поблагодарил правоохранительные органы страны.