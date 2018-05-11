Бессмертный полк впервые прошагал по Салоу

В субботу 5 мая в курортном испанском городе Салоу отметили День Победы, там впервые прошла акция-шествие Бессмертный полк. Несмотря на дождливую погоду, около 100 жителей и гостей города пришли почтить память героев боровшихся с фашизмом на фронтах Испанской гражданской войны 1936-1939гг., Великой Отечественной войны и Второй Мировой, сообщил председатель Оргкомитета Бессмертного полка в Салоу, член СОРС Испании, Михаил Медведев.

В 16:30 около фонтана Font Luminosa началась подготовка к шествию "Бессмертного полка", организаторы праздника и волонтёры раздавали живые гвоздики, белые шары и георгиевские ленты. Среди участников было много детей.

В 17:00 Полк двинулся по набережной города до площади "Plaza de Comunidades Autónomas" и обратно до фонтана Font Luminosa, где состоялся праздничный митинг.

Все собравшиеся почтили минутой молчания память наших героев, отцов, дедов и прадедов.

Далее состоялись народные акции "Стихи Победы" и "Песни Победы", когда соотечественники могли прочитать стихи или спеть военные песни. Также состоялось выступление детского хора русской школы "Азбука" при Ассоциации им.Достоевского (г.Салоу), который исполнил несколько песен о Победе.

После чего все желающие фотографировались на память с волонтерами, одетыми в военную форму тех лет.

На праздничном митинге ведущие выступали на двух языках: русском и испанском. «Многие подходили и спрашивали о причине торжества, наши соотечественники охотно делились информацией, рассказывая людям о миллионных жертвах и героической победе советского народа, победившего фашизм и отстоявшего идеалы мира, добра и справедливости для всего человечества», - рассказал Михаил Медведев.

Организаторами праздничных мероприятий выступили: Каталано-русская ассоциация научного и культурного сотрудничества (Ампоста, Реус, Гранолерс, Барселона), ассоциация друзей творчества "Вита" (Таррагона), ассоциация им.Достоевского (Салоу), а также активисты из общественной организации "Патриоты Великого Отечества" (Барселона).