Барселона разочаровывает русских туристов?

Барселона попала в тройку городов Европы, которые больше всего разочаровывают туристов из России. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования сервиса Skyscanner.
На первом месте в этом антирейтинге - Париж, а на втором - Берлин. Впрочем, подавляющее большинство побывавших в Барселоне русских туристов остались довольны. И лишь 8,4% заявили, что этот город не оправдал их ожиданий.
Эксперты рекомендуют не зацикливаться на каталонской столице, а посетить такие города, как Толедо, Гранада или Кадис.Темы: Русская Испания Барселона