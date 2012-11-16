Новости Испании » Новости » Русская Испания » Барселона глазами белорусок. Кто любит обнаженных славянских девушек? Где встретить белорусскую звезду мировых подиумов Женю Катаву? Где познакомиться со скромным художником-миллионером? Как посидеть за столом организаторов Barcelona Fashion Week? Какое с
Барселона глазами белорусок. Кто любит обнаженных славянских девушек? Где встретить белорусскую звезду мировых подиумов Женю Катаву? Где познакомиться со скромным художником-миллионером? Как посидеть за столом организаторов Barcelona Fashion Week? Какое с