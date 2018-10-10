Аснар считает Путина «близким врагом»

Аснар считает, что российский лидер максимально «ослабил атлантические связи» Европы с помощью бывшего президента Франции Жака Ширака и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. С другой стороны, испанский экс-премьер отметил, что у Путина есть собственные «ясные и чёткие приоритеты» и он «непреклонен». При этом Аснар заявил, что ясность, свойственная президенту РФ, и его лидерство достойны уважения. Политик добавил: «Тот, кто играет с Путиным не по его правилам, делает ошибку».

Что касается предполагаемого российского вмешательства в ситуацию в Каталонии, Аснар не стал исключать такую вероятность, поскольку Путин, по его мнению, «заинтересован во всём, что связано с развалом Европы». По словам испанца, Россия традиционно проводит такую политику и в настоящее время может использовать «наиболее подходящие современные технологии, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию».