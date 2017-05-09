Акция "Бессмертный полк" в Барселоне собрала около 700 человек

В воскресенье, 7 мая 2017 года, в центре Барселоны около 700 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", говорится в пресс-релизе организаторов. По уже сложившейся традиции, сотни людей собрались в центре Барселоны на площади Каталонии с флажками и знамёнами Победы, белыми воздушными шарами и красными гвоздиками, а также с фотопортретами своих воевавших родственников.

С 11:00 по местному времени прошла акция «Георгиевская ленточка», а в полдень началась акция «Бессмертный полк». Около 700 участников прошли маршем по бульвару Ла Рамбла до монумента Колумбу и вернулись обратно на площадь Каталонии, где состоялся праздничный митинг с чтением стихов, пением и даже танцами. В завершение праздника состоялась акция «Мы за мир!» - в небо запускали белые шары.

Организаторами праздника выступили Координационный Совет российских соотечественников в Испании при финансовой и материальной поддержке общественных организаций российских соотечественников в Барселоне, а именно: Ассоциации «Радуга», Ассоциации «Открытый мир», Общественной организации «Каталано-русская ассоциация научного и культурного сотрудничества».

Также в проведении праздничных мероприятий принимали участие активисты из Ассоциации «Благое дело», Объединения сторонников Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество» и Клуба военно-исторической реконструкции «Красный октябрь».

Организаторам оказали содействие и поддержку Посольство России в Испании и Фонд «Дом России в Барселоне».