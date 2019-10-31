Акции Dia подорожали на 50% за один день

Акции испанской сети супермаркетов Dia, подконтрольной российскому миллиардеру Михаилу Фридману и его партнерам, за день подорожали более чем на 50%.

Как отмечает Forbes, это совпало с началом допэмиссии в Dia и обязательством Фридмана не увеличивать свою долю в компании. Испанский регулятор потребовал от Dia предупредить потенциальных инвесторов о возможных рисках

Акции испанского продуктового ретейлера Dia, подконтрольного инвестфонду LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана F 7 и его партнеров, выросли в среду почти на 51%. В начале торгов 30 октября каждая акция Dia торговалась по цене в €0,14, в конце дня их цена достигла €0,2, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Утром 31 октября стоимость акций Dia выросла еще на 5%, но потом отыграла до цены на открытии торгов (€0,2 за бумагу).

В ноябре 2018 года акции компании торговались по €0,24 за бумагу. К декабрю того же года их цена обвалилась до €0,11.

Нынешний рост котировок совпал с началом увеличения капитала Dia за счет дополнительной эмиссии акций, в результате чего количество акций в обращении должно вырасти более чем в 10 раз (с 622,5 млн до почти 6678 млн). В начале торгов 30 октября LetterOne подтвердила, что ее доля в розничной сети после допэмиссии не изменится, пишет испанское издание finanzas.com. Это решение призвано «поощрить всех акционеров», пожелавших принять участие в допэмиссии, пояснил LetterOne в заявлении, направленном Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании (CNMV).