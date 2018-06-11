Аэропорт Кастельона строит планы на рейсы из России

Кастельон готовится к увеличению туристического потока из России, после того, как Министерство развития Испании предоставило местному аэропорту в Виланова-д'Алколеа право принимать авиарейсы из РФ, что последовало за подписанием соглашения между двумя странами.

Российское направление стало одним из приоритетных для компании Edeis, в ведении которой находится аэропорт Кастельона. На туристов из России делают ставку из-за их состоятельности, а также поскольку благодаря им у региона появится возможность разнообразить сезонный туризм. Отмечается, что русские приезжают в поисках солнца, моря, хорошей кухни, отдыха и праздника. В Edeis уверены, что российский рынок обладает большим коммерческим и стратегическим потенциалом.

Подписание двустороннего договора между Испанией и Россией, которое состоялось на Шри-Ланке, включает новые рейсы в Сибирь из Мадрида, а также расширяет авиасообщение с Барселоной и Тенерифе, к которым добавился также и Кастельон.