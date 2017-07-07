70-летних супругов из Малаги подозревают в покупке ребенка у гражданки РФ

Полиция Малаги ведет расследование в отношении пожилых супругов из Малаги, которых подозревают в покупке ребенка 30-летней россиянки. Как сообщает El País, в рамках операции также были задержаны два предполагаемых посредника. Обвиняемые признали, что заплатили за признание ребенка своим, чтобы он стал наследником принадлежащего им имущества. Следствие установило, что за весь процесс 70-летние муж и жена заплатили около 100 000 евро. В качестве посредников выступили адвокат и женщина, выполнявшая функции переводчика.

Первые подозрения возникли, когда пенсионеры привезли ребенка на осмотр в поликлинику в середине мая. Врачи заподозрили у него наследственное заболевание и вызвали в больницу мать, однако супруги постоянно объясняли ее отсутствие под разными предлогами. Тогда медики проинформировали об этом случае социальную службу, которая, в свою очередь, сообщила о нем в Службу защиты несовершеннолетних.

Пожилые супруги, владеющие несколькими объектами недвижимости в Малаге и Велес-Малаге, жили в переоборудованном гараже площадью 25 квадратных метров, который не соответствовал минимальным санитарным нормам. Изначально проверка была организована, чтобы исключить возможные риски для ребенка, однако по мере продвижения расследования у полиции возникли подозрения в том, что он был куплен приемными родителями. В настоящее время им инкриминируется преступление против интересов семьи.

Настоящая мать ребенка, 30-летняя россиянка, прибыла в Испанию за месяц до родов, которые состоялись в середине октября. Малыш появился на свет в одной из частных клиник провинции. На следующий день после того, как он был записан в органах ЗАГС, женщина покинула территорию страны. В документах она значится как мать, а семидесятилетний житель Малаги – как отец. Следствию удалось установить, что отношений между ними не было: россиянка только однажды посетила Испанию, а предполагаемый отец ни разу не приезжал в Россию и даже не имеет паспорта. Все эти факты подтвердили ложный характер его отцовства.

Подозреваемые признали, что мужчина не является родителем ребенка и что вся задуманная ими схема была реализована с целью получения наследника. Для того, чтобы супруга записали отцом, они несколько раз платили ответственным лицам. По их показаниям полиция вышла на адвоката и переводчицу, которые, по мнению следствия, участвовали во всех этапах процесса и организовали некоторые из важнейших его этапов, например, встречу биологической матери по прибытии в Испанию, роды и регистрацию новорожденного. Посредники были задержаны по обвинению в преступлении против интересов семьи и впоследствии отпущены на свободу в ожидании даты для дачи показаний перед судьей. Ребенок находится под защитой социальной службы Малаги, которая начала необходимые бюрократические процедуры по оформлению опеки над ним.