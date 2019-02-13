30 испанских компаний участвуют в «Продэкспо-2019» в Москве

Представители трёх десятков испанских компаний прибыли в Москву для участия в крупнейшей в России и Восточной Европе выставке продуктов питания «Продэкспо-2019». Международная выставка проводится в шестой раз и в этом году собрала рекордное количество участников – 2442.

Испанские компании на мероприятии курирует государственное Агентство экспорта и инвестиций ICEX. Как и в предыдущие годы, Испания представлена винами, оливковым маслом и консервированными продуктами, которые не облагаются санкциями Европейского Союза, действующими в отношении России.

Одним из постоянных участников является андалусская компания Alimentos Iberándalus, специализирующаяся на поставках оливкового масла. Впервые в этом году к мероприятию присоединилась группа Tomalia, которая охватывает 450 производителей сельскохозяйственной продукции и ежегодно экспортирует в Россию порядка 20 тысяч тонн томатов.

По данным испанского посольства, в прошлом году Испания вновь стала основным поставщиком оливкового масла и оливок в Россию, заняв лидирующую позицию как по объёмам, так и по общей стоимости.

Присутствие Испании на «Продэкспо» выросло на 25% в сравнении с предыдущим годом. В то же время, в прошлом число испанских компаний могло достигать сотни. В этом году в выставке участвуют организации из десяти автономных сообществ. Лидирует Андалусия с 15 компаниями.

В нынешнем году, помимо постоянных стендов, испанские продукты также представлены в тематическом салоне «Продэкспо Органик».