В Доме России в Барселоне открывается культурно-образовательный центр

Несмотря на сезон отпусков в Испании, в «Доме России» кипит работа. Эксперты в области самых разных дисциплин создают увлекательные программы, составляют планы образовательных курсов и творческих мастерских, мастер-класcов и семинаров как для детей, так и для взрослых.

В честь запуска проекта 16 сентября в «Доме России» пройдет масштабное мероприятие — «День открытых дверей», во время которого можно будет познакомиться с преподавателями, узнать подробнее о программах центра, принять участие в бесплатных открытых уроках, записаться на курсы… Не обойдется и без культурно-развлекательной программы с фокусниками, клоунами, диджеем, дегустациями закусок и благотворительной лотереи! Вход - свободный.

"Дом России в Барселоне" — особое пространство, которое объединит нас всех. Место, где мы, наши дети и родители, найдем единомышленников и друзей", - говорится в сообщении фонда.

P. S. Есть идеи интересного курса или мастер-класса? Направляйте ваше резюме и предложения по адресу: irmok@yandex.ru