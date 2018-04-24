Жителя Малаги арестовали за денежные переводы одной из опаснейших террористок

Испанская полиция задержала в Малаге мужчину марокканского происхождения, который подозревается в финансировании терроризма. Он регулярно переводил деньги своей жене, которая является одной из самых разыскиваемых террористок Европы.

Денежные средства предназначались для того, чтобы женщина могла поехать в Сирию и присоединиться к террористической организации ДАИШ.

35-летняя женщина покинула Испанию в феврале 2016 года и отправилась в Турцию, а затем оказалась в Италии. В Сирию она направлялась в сопровождении ещё одного джихадиста, с которым до этого познакомилась в интернете.

Задержанный легально проживает в Испании. Ему было известно о планах супруги, и он поддерживал её стремление присоединиться к террористической организации в качестве «иностранного бойца». В общей сложности он отправил женщине 6 тысяч евро.

Попав в зону под контролем ДАИШ, джихадистка принимала участие в боевых действиях, а также занялась вербовкой женщин.

Правоохранительные органы сообщают, что она представляет потенциальную опасность для общественной безопасности, в случае возвращения в Испанию.