Жителя Кантабрии, стрелявшего в полицейских, задержали у собственного дома

Гражданская гвардия задержала в четверг утром 58-летнего жителя Туриено (Кантабрия), сбежавшего после 11-часового противостояния с полицией в собственном доме.

Лусиано Хосе Симон забаррикадировался в своём жилище и стрелял в полицейских. Один сотрудник Гражданской гвардии получил лёгкое ранение в ногу.

Позже мужчине удалось выйти из дома незамеченным. При себе он имел оружие. Поиски Симона велись всю ночь, а задержали его, когда он возвращался в дом, будучи уверенным в том, что его ищут в горах.

Симон считается опасным преступником и ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, нанесением повреждений, ограбления и нападения на представителей власти. После задержания его доставили в Командование Гражданской гвардии в Сантандере.

Мужчина забаррикадировался в доме после того как его брат вызвал полицию. По его словам, преступник угрожал ножом своим родственникам. Когда сотрудники Гражданской гвардии прибыли на место, Симон взял ружьё и начал отстреливаться. Лицензии на ношение оружие у мужчины нет.