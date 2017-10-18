Жительницу Жироны подозревают в связях с джихадистами

Гражданская гвардия задержала в Паламосе (Жирона) молодую женщину по подозрению в сотрудничестве с джихадистскими террористическими организациями.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в контртеррористических подразделениях, девушка входила в состав группы лиц, приближенных к ДАИШ, и привлекла внимание международных служб ещё два года назад.

В последние годы ДАИШ запустила интенсивную кампанию по вербовке женщин. Задержанная стала жертвой типичной для террористической организаци модели радикализации. На протяжении нескольких лет она была объектом джихадистской пропаганды, в том числе со стороны других женщин в социальных сетях, что в конечном итоге привело к смене привычного образа жизни и укоренению в её сознании радикальных идей.

Следствие установило, что основной деятельностью закрытых групп, к которым принадлежала задержанная, было психологическое воздействие на завербованных девушек, для того чтобы они впоследствии отправились в зону конфликта, где вели бы активную пропагандистскую деятельность.

Выйти на девушку и других лиц, занимавшихся преступной деятельностью, испанским службам удалось при содействии американского ФБР.

По данным Министерства внутренних дел Испании всего с начала 2017 года в стране был арестован 61 человек по подозрению в связях с джихадистами. Ещё 9 человек были задержаны в других странах в рамках совместных операций при участии испанских сил безопасности.

С момента введения 4 уровня террористической опасности в 2015 году, правоохранительные органы задержали более двух сотен лиц, причастных к террористической деятельности, в Испании и за её пределами.