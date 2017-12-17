Жительница Кастельона устроила аллергику атаку тыквенными семечками

Национальная полиция задержала жительницу Кастельона, которая причинила серьезный ущерб здоровью своего бывшего бойфренда: как сообщают информационные агентства Испании, нападавшая бросала мужчине в лицо тыквенные семечки, на которые у него сильная аллергия. Полицейские источники подтвердили, что инцидент произошел на Центральном рынке Кастельона. По всей видимости, в отношении заявителя действовал запрет на приближение к его бывшей подруге, которая, в свою очередь, заявила на него в полицию из-за плохого обращения.

Мужчина рассказал, что он находился на своем рабочем месте в рыбном отделе, когда его экс-возлюбленная зашла на рынок со свертком в руках и начала бросать содержимое пакета ему в лицо с криком "Сукин сын". Услышав обрывок фразы, в котором женщина говорила что-то о тыквенных семечках, пострадавший вышел на улицу и заметил, что его лицо начало опухать. Тогда он обратился в ближайший медицинский центр, где ему выдали антигистаминные препараты и обработали лицо и глаза. После этого мужчина вернулся на рынок, а по окончании рабочего дня подал заявление в полицию.

Офицеры Национальной полиции подтвердили, что по следам инцидента, произошедшего в присутствии множества очевидцев, нападавшая была задержана, однако впоследствии ее выпустили на свободу.