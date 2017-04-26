Жители Кадиса отбили лодку с наркотиками у полицейских

В порту Кадиса произошел необычный случай, который в очередной раз продемонстрировал, что безработица в Испании еще процветает и отчаявшиеся люди хватаются за любую возможность заработать.

Агенты местной полиции, пытавшиеся задержать лодку с наркотиками, столкнулись с ожесточенным сопротивлением, которое им оказали местные жители. Около 100 человек забросали камнями троих стражей порядка, помешав им перехватить груз. Прибывшие на подмогу еще четверо полицейских также оказались бессильны. Пятеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а контрабандисты смогли выгрузить гашиш на берег.