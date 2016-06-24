Жители Хаэна нашли под кроватью полутораметровую змею

Пожарные города Хаэн (Андалусия) поймали полутораметровую змею, которую обнаружила семейная пара под своей кроватью, когда собиралась ложиться спать.

Вызов поступил в среду в час ночи из дома, расположенного на окраине города. Пара предпочла закрыть дверь в спальню и дождаться специалистов. Пожарные, поймавшие рептилию, говорят, что это европейский (испанский) полоз. Он может укусить, но считается неядовитым.

Змея была передана службам охраны природы. Пожарные призывают граждан в таких случаях не ловить змей самостоятельно, а обратиться за помощью по телефону 112.