Жители Гранады почувствовали землетрясение силой 2,9 балла

Очаг находился на глубине 5 км в муниципалитете Алендин. Ущерба или пострадавших не зафиксировано, однако в службу 112 поступило несколько сообщений о толчках от жителей столицы провинции.

Землетрясение было зарегистрировано в 21:19 и особо ощущалось в окрестностях эпицентра, находящегося всего в 10 км от города Гранада.

Координирующий центр направил запрос в экстренные службы Гранады, которые провели проверку и не выявили никакого материального ущерба в близлежащих районах.