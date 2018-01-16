Жители Эстремадуры и Андалусии ощутили португальское землетрясение

Землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера, произошедшее в понедельник в португальском городке Аррайолуш, было замечено жителями испанского Бадахоса и ряда близлежащих населенных пунктов. Как сообщает газета 20 Minutos, подземные толчки также ощутили жители Уэльвы, Севильи и Кордовы.

Сейсмическая активность была зарегистрирована в 11:51 в вышеупомянутом городке, расположенном в 120 километрах от Лиссабона. Жители столицы также почувствовали толчки. Специалисты Института моря и атмосферы (IPMA) отметили, что в настоящее время ведется оценка возможного ущерба, а представители испанской экстренной службы 112 уже сообщили, что на вверенной им территории инцидентов в связи с землетрясением зафиксировано не было.