Жители дома в Мадриде оказались заблокированы в квартирах из-за обрушения конструкций

В жилом здании в столичном районе Чамбери обвалилось четыре внутренних перехода, ведущих к единственной лестнице. Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл в доме номер 26 по улице Сантисима-Тринидад.

В результате обрушения никто не пострадал, но несколько жильцов оказались заблокированы внутри своих квартир из-за отсутствия доступа к лестнице.

Шестиэтажное здание представляет собой «корралу» – традиционный для Мадрида многоквартирный дом с патио.

Пока причины обвала четырёх переходов неизвестны. При этом проход на нижнем уровне не пострадал. Конструктивных повреждений в здании не обнаружено.

По первоначальным данным, внутри квартир в момент обрушения находилось пять человек. Пожарная служба Мадрида занимается расчисткой помещений, после чего приступит к эвакуации жителей. На месте происшествия также дежурит бригада гражданской обороны.