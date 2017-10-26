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          Новости Испании » Новости » Происшествия » Житель Леона инсценировал собственное похищение, чтобы выманить деньги у родственников

          Житель Леона инсценировал собственное похищение, чтобы выманить деньги у родственников

          13:01 26.10.2017

          Испанские полицейские задержали 48-летнего жителя Леона, который инсценировал собственное похищение с целью получения выкупа от родственников, сообщает The Local. Мошенник послал несколько сообщений родным в Аргентину, притворяясь, что его держат в заложниках. Кроме того, мужчина поделился с ними фотографиями, на которых он был изображен якобы избитым.

          Чтобы освободить "пленника", родственники отправили в Испанию несколько платежей. Получив предупреждение от Интерпола, офицеры полиции подтвердили, что переводы получал сам предполагаемый потерпевший. 

          Старт расследованию был дан после того, как испанскому подразделению Интерпола было передано сообщение от одной из аргентинских семей, которая заявила о похищении их родственника в Леоне. Через мессенджер Whatsapp они получали аудиофайлы и фотографии пострадавшего. После этого они осуществили несколько переводов, которые были направлены в почтовые отделения Леона. Когда полицейские в штатском направились в одно из них, чтобы проследить за получателями платежа, они увидели, что деньги забирает сам "похищенный", целый и невредимый. Вскоре после этого на глазах у агентов мужчина позвонил своим родным и заявил, что "очень страдает". Мошенник был задержан. При себе он имел мобильный телефон, 1 285 евро наличными и два чека из службы денежных переводов.

          Темы: Происшествия

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