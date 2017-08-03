Житель Аликанте вынес под одеждой из магазина 20 окороков хамона

Камеры одного из супермаркетов Аликанте засняли неудачливого вора, который пытался вынести из магазина окорок хамона, спрятав его под одеждой. Злоумышленник был задержан по обвинению в хищении ценных товаров на общую сумму в 6 000 евро, пишет La Vanguardia.

Несмотря на то, что пользовался он нехитрыми приемами и не слишком скрывался, в общей сложности похитителю удалось украсть 22 окорока и 30 бутылок алкогольных напитков.

Любопытно, что прятать объемные окорока под одеждой грабителю удавалось без особого труда. Вероятно, если бы не камеры видеонаблюдения, то и последний эпизод сошел бы ему с рук, как и все предыдущие.