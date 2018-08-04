Заправку в Галисии ограбил человек с картонной коробкой на голове

Полиция Галисии разыскивает грабителя, который рано утром 27 июля ворвался в магазин на заправочной станции в Альто-до-Коусо (Оренсе). Преступник скрылся с 4 000 евро наличными и некоторыми товарами, которые он взял с полок.

Курьёзность ситуации состоит в том, что грабитель надел на голову картонную коробку с логотипом компании Pipas Facundo, чтобы скрыть своё лицо. Как сообщает портал laregión.es, в коробке была лишь маленькая прорезь, через которую он мог видеть, что происходит вокруг, и дышать.

События в магазине попали на камеру видеонаблюдения в магазине, однако пока личность преступника установить не удалось.