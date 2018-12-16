Задержаны подозреваемые по делу о взрыве в одном из коттеджей под Марбельей

Трое наёмников были задержаны по подозрению в закладывании взрывчатых веществ в частном доме и промышленном помещении в провинции Малага, которые принадлежали человеку, связанному с наркоторговлей.

Двух человек задержали в Марбелье (Малага), ещё одного – в шведском Мальмё. Им предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ, покушении на убийство, участии в преступной организации, нанесении ущерба и подделке официальных документов.

Операция Mudhika-Letonia была произведена совместными усилиями Гражданской гвардии и Национальной полиции в сотрудничестве со шведской полицией.

В правоохранительных органах сообщают, что взрывы произошли 10 октября: первый прогремел в одном из коттеджей жилого комплекса в Бенаависе, а второй – на складе в Сан-Педро-де-Алькантара. Взрывы вызвали обеспокоенность среди местных жителей и нанесли значительный материальный ущерб. Чуть позже в районе пляжа Nagüeles в Марбелье был обнаружен горящий автомобиль с поддельными номерными знаками, который был угнан несколько лет назад в Бельгии.

По информации следствия, наёмники принадлежат к крупной криминальной организации, которая имеет ответвления в разных странах Европы, включая Испанию. Эта группировка стоит за несколькими взрывами в Швеции. Полиция установила личности некоторых членов организации в возрасте 20-30 лет. Также было произведено четыре обыска: три в Швеции и один в Испании. Среди прочего были изъяты противопулевые бронежилеты и взрывозащитные костюмы.