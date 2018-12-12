Задержаны мошенники, похищавшие карты в банкоматах Андалусии

Гражданская гвардия ликвидировала в Гранаде криминальную группировку, которая специализировалась на мошенничестве с банковскими картами. Предполагается, что за несколько месяцев преступникам удалось похитить более 30 тысяч евро.

Жертвами мошенников, которые орудовали в провинциях Гранада и Малага, стало более трёх десятков человек. Преступники использовали специальные накладки для картридеров в банкоматах, которые удерживали карты клиентов. Кроме этого, чтобы узнать пин-код от карточки, они вели видеосъёмку, закрепив рядом с банкоматом мобильный телефон. Жертва считала, что банкомат не вернул карту из-за технических неполадок, а мошенники пользовались ею до тех пор, пока на ней не заканчивались деньги, либо пока клиент не блокировал карту. При этом преступники действовали преимущественно в выходные дни, когда банки не работают, чтобы снизить вероятность того, что карта будет заблокирована.

Как сообщают в полиции, пятеро предполагаемых членов группировки были задержаны в Пелигрос и Санта-Фе в Гранаде. Четверо мужчин и одна женщина в возрасте 30-40 лет до этого уже привлекались к ответственности.

Гражданская гвардия также провела два обыска в домах подозреваемых и изъяла поддельные документы, несколько похищенных кредитных карт, 8 мобильных телефонов, 6 устройств для удержания карт и другие приспособления, использовавшиеся для манипуляций с банкоматами. Кроме того, стало известно, что часть полученных незаконным образом средств шла на покупку оборудования для выращивания марихуаны.

Первый известный полиции инцидент с похищением карты произошёл 24 августа в банкомате в Вальдеррубио, когда со счёта клиента исчезло 1200 евро. С тех пор появилась информация о 30 аналогичных случаях, однако в правоохранительных органах полагают, что на самом деле жертв гораздо больше.