Задержан один из лидеров баскских террористов

После 17 лет поисков правоохранительным органам удалось выследить и задержать Хосе Антонио Уррутикоэчеа Бенгоэчеа - одного из лидеров баскской террористической группировки ETA.
Его задержали на рассвете в Альпах в рамках спецоперации «Украденное детство», в которой принимали участие сотрудники Гражданской гвардии Испании и французской внутренней разведки.
Сейчас Уррутикоэчеа Бенгоэчеа 69 лет. Он считался одним из самых разыскиваемых преступников как в Испании, так и во Франции. Он причастен к теракту в Сарагосе, в котором погибли 11 человек, 6 из которых были несовершеннолетними.Темы: Происшествия